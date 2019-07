Geburtendefizit sorgt für Bevölkerungsrückgang in Sachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kamenz (dpa/sn) - Die Zahl der Einwohner in Sachsen ist leicht gesunken. Ende 2018 lebten im Freistaat gut 4 Millionen Einwohner, das waren 3371 weniger als Ende 2017, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Kamenz mitteilte. Grund für den Rückgang ist das Geburtendefizit. Im Jahr 2018 starben 56 290 Menschen, geboren wurden lediglich 35 890 Kinder. Der Bevölkerungsrückgang wurde durch die Zuwanderung abgeschwächt: Nach Abzug derer, die Sachsen verließen, blieb ein Zuwachs von 17 987 zugezogenen Einwohnern, wie das Amt weiter mitteilte.