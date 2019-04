Rund 2500 Chinesen leben in Sachsen-Anhalt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt leben rund 2500 Chinesen. Das teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag anlässlich des Tages der chinesischen Sprache am 20. April mit. Die Wahrscheinlichkeit, die chinesische Sprache zu hören, ist demnach in Magdeburg und Halle sowie in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld und Salzlandkreis am größten. Mehr als die Hälfte der im Land lebenden Chinesen studiert den Angaben zufolge an einer Hochschule. Das Interesse der Sachsen-Anhalter an der chinesischen Sprache ist dagegen relativ gering: Im aktuellen Schuljahr 2018/2019 lernen den Statistikern zufolge 99 Schülerinnen und Schüler Chinesisch als Fremdsprache.