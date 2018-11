Zahl der Geburten wieder leicht gesunken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Nach dem kleinen Babyboom der vergangenen Jahre sind in Thüringen 2017 wieder weniger Jungen und Mädchen geboren worden. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes kamen etwa 18 100 Babys zur Welt, im Jahr 2016 waren es etwa 18 500. Diese Daten stünden allerdings nicht für einen Einbruch der Geburtenzahlen, sagte Innenminister Georg Maier (SPD) am Montag in Erfurt. Die Menschen seien "weiterhin der Auffassung, dass es sich lohnt, Kinder in die Welt zu setzen, auch und gerade in Thüringen". Maier äußerte sich anlässlich der Präsentation des aktuellen Statistischen Jahrbuchs.

Die Zahl der Neugeborenen in Thüringen war bald nach der Wende dramatisch zurückgegangen. Kamen 1990 im Freistaat nach Angaben der Statistiker noch etwa 28 800 Kinder auf die Welt, waren es 1991 nur noch 17 500. Diese Zahl ging in den 1990er Jahren weiter zurück, seit etwa 2011 stieg sie dann jedoch wieder.