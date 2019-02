Trotz mehr Zuwanderung immer weniger Thüringer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Zahl der Einwohner Thüringens ist in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres um gut 7200 zurückgegangen. Das teilte das Thüringer Landesamt für Statistik am Freitag in Erfurt mit. Am 30. September waren den vorläufigen Angaben zufolge gut 2,14 Millionen Thüringer registriert. Der Rückgang resultierte den Angaben der Statistiker nach vor allem darauf, dass mehr als 22 000 Sterbefällen nur etwa 13 400 Geburten gegenüberstanden. An der Abnahme der Bevölkerung konnte auch die Tatsache nichts ändern, dass mehr Menschen in den Freistaat einwanderten als fortzogen.