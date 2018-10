Prognose: Thüringen mit zweithöchstem Bevölkerungsrückgang

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Erfurt (dpa/th) - Thüringen wird in den nächsten drei Jahrzehnten einer Prognose zufolge den zweithöchsten Einwohnerschwund im Vergleich der 16 Bundesländer erleben. Bis zum Jahr 2045 werde die Bevölkerungszahl des Freistaats um 17 Prozent auf 1,8 Millionen Menschen sinken, geht aus einer am Montag veröffentlichten Studie der Prognos AG (Berlin) hervor. Nur das Nachbarland Sachsen-Anhalt muss demnach einen noch stärkeren Rückgang der Einwohnerzahl mit 21 Prozent in diesem Zeitraum verkraften. Im ohnehin dünn besiedelten Mecklenburg-Vorpommern wird ein Rückgang von etwa 16 Prozent prognostiziert; im Durchschnitt der Bundesländer sind es allerdings nur 2,6 Prozent. In Thüringen leben derzeit rund 2,2 Millionen Menschen.