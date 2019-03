Inklusionszentrum am Geierswalder See eröffnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bautzen/Dresden (dpa) - Für Menschen mit Beeinträchtigungen ist zu Beginn der Segelsportsaison am Geierswalder See in der Lausitz ein neues Segelinklusionszentrum eröffnet worden. Wie das sächsische Sozialministerium am Samstag mitteilte, beliefen sich die Gesamtkosten für den Neubau auf fast eine Million Euro. Mehr als ein Drittel des Geldes hatte der 1. Wassersportverein Lausitzer Seenland aus Beiträgen, Spenden, Sponsoring sowie durch Eigenleistung der Mitglieder aufgebracht. Das Land Sachsen förderte das Vorhaben mit mehr als 530 000 Euro, der Kreis Bautzen beteiligte sich mit 50 000 Euro.

Der Wassersportverein Lausitzer Seenland mit seinen über 200 Mitgliedern ist einer der größten seiner Art in Sachsen. Der künstliche Geierswalder See liegt genau an der Ländergrenze von Sachsen und Brandenburg.