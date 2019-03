VdK: Behinderte Menschen in Betreuung sollen wählen dürfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Der Sozialverband VdK Hessen-Thüringen hat gefordert, behinderten Menschen in Betreuung schon die Teilnahme an der Thüringer Landtagswahl Ende Oktober zu ermöglichen. "Menschen mit Betreuung sollten bei der Europawahl und bei der Landtagswahl in Thüringen am 27. Oktober wählen gehen können", erklärte der Landesvorsitzende Paul Weimann am Montag.

Laut Tagesordnung beschäftigt sich der Thüringer Landtag in dieser Woche mit einem Gesetz, das Menschen mit Behinderung, die umfassend betreut werden, die Teilnahme an Kommunal- und Landtagswahlen ermöglichen soll. Es könnte noch in dieser Woche vom Parlament beschlossen werden. Nach dem bisherigen Entwurf würde es aber erst 2020 in Kraft treten.