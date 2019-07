Ehrung für Eingreifen nach Hammerattacke in Jobcenter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Für seine Zivilcourage hat die Landesregierung Karim Falkou aus Dietzenbach mit der Hessischen Rettungsmedaille ausgezeichnet. Er habe sein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt, um seinen Kollegen in einem Jobcenter vor einer brutalen Attacke mit einem Hammer zu retten, erklärte Regierungssprecher Michael Bußer am Mittwoch in Wiesbaden. "Damit haben Sie großen Mut bewiesen, denn Sie haben hingeschaut und gehandelt, ohne über mögliche Konsequenzen nachzudenken."

Im Herbst 2016 war ein Kunde in dem Jobcenter in Dietzenbach (Kreis Offenbach) auf den Mitarbeiter mit dem Hammer losgegangen und hatte sein Opfer schwer verletzt. Der Mann sitzt seit dem Angriff im Rollstuhl und ist halbseitig gelähmt. Der Täter wurde vom Landgericht Darmstadt zu 13 Jahren und sechs Monaten Haft wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verurteilt.

Karim Falkou war zufällig an der Bürotür des Opfers vorbeigegangen, hatte den Angreifer wegrissen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.