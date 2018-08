Projekt mit singenden Studenten mit Dreieck-Preis geehrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Das Projekt bringt Studierende aus Frankreich, Polen und Deutschland zum Singen: Nun hat das Studierendenwerk Thüringen für sein Chortreffen den Weimarer Dreieck-Preis erhalten. Der Verein Weimarer Dreieck vergibt die mit 2000 Euro dotierte Auszeichnung gemeinsam mit der Stadt Weimar für Projekte junger Leute aus den drei Ländern, die den europäischen Geist festigen. Bei der Preisverleihung am Mittwochabend waren viele Gäste aus Politik und Kultur anwesend, darunter auch Thüringens Staatssekretärin für Kultur und Europa, Babette Winter.

Beim "Trilateralen Chortreffen Weimar-Amiens-Krakau (2016-2018)" kamen bisher rund 150 studentische Sänger und Musiker aus den drei Ländern in Frankreich und Deutschland für gemeinsame Auftritte zusammen. Im kommenden Jahr soll es dann ein Treffen und eine Aufführung in Polen in Krakau geben.

Das Studierendenwerk ermögliche seit Jahren interkulturelle Begegnungen zwischen Studierenden der drei Länder und ermögliche ihnen den Blick über den Tellerrand, um ein Europa voller Toleranz und gegenseitigem Vertrauen zu schaffen, wie es von dem Verein hieß.

Das Weimarer Dreieck wurde 1991 bei einem Treffen der Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens in Weimar ins Leben gerufen. Seit 2012 wird der Preis vom Verein der Weimarer Dreieck für zivilgesellschaftliches Engagement verliehen.