Schriftsteller Ingo Schulze erhält Werner-Bergengruen-Preis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Uelzen (dpa) - Der Schriftsteller Ingo Schulze ("Simple Storys", "Adam und Evelyn") erhält den mit 5000 Euro dotierten Werner-Bergengruen-Preis 2019. Der in Dresden geborene Schulze sei ein "meisterhafter Chronist des Alltags "wiedervereinigter" Deutscher nach 1989", teilte die Werner-Bergengruen-Gesellschaft am Montagabend mit. Die Preisverleihung soll am 9. November in Uelzen stattfinden. Der Literaturpreis wird seit 2009 alle zwei Jahre vergeben und soll an den Schriftsteller Werner Bergengruen erinnern.