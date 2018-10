Günther Sigl von der Spider Murphy Gang bekommt Kulturpreis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Regensburg (dpa/lby) - Der Musiker Günther Sigl von der Band Spider Murphy Gang wird mit dem Kulturpreis Bayern ausgezeichnet. Er erhält in der Sparte Kunst den mit 5000 Euro dotierten Preis am 8. November in München, wie das stiftende Bayernwerk mit Sitz in Regensburg am Mittwoch mitteilte. Die Band ist bekannt für Hits wie "Skandal im Sperrbezirk", "Schickeria" oder "Bruttosozialprodukt". Kulturpreise in derselben Sparte gehen außerdem an den Architekten Peter Haimerl aus Viechtach (Landkreis Regen), den Klarinettisten Klaus Hampl aus Kaufbeuren, den freischaffenden Künstler Christian Schnurer aus Schwandorf sowie an die Rapperin Nina Sonnenberg aus München.

Der Energieversorger stiftet die Preise seit dem Jahr 2005 und möchte so nach eigenen Angaben herausragenden Leistungen in Kunst und Wissenschaft würdigen. Noch unklar ist, wer in diesem Jahr den Sonderpreis des bayerischen Kunstministeriums bekommt.