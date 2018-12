Zwei Brandenburger erhalten Bundesverdienstkreuz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Potsdam (dpa/bb) - Für ihr Engagement in der DDR-Bürgerrechts- sowie der deutschen Frauenbewegung erhalten zwei Brandenburger das Bundesverdienstkreuz am Bande. Es ist zum einen die Potsdamer Professorin Sabine Hering-Zalfen, die zur Frauenbewegung forschte, wie die brandenburgische Staatskanzlei am Sonntag in Potsdam mitteilte. Zum anderen werde Lothar Tautz aus Erkner (Oder-Spree) geehrt, der zu DDR-Zeiten als Pfarrer Umwelt- und Oppositionsinitiativen gründete. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verleiht die Verdienstorden am Dienstag (4. Dezember).