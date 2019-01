Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Unternehmen, Institutionen und Verbände in Brandenburg zur Beteiligung am bundesweiten Wettbewerb "Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen" ermutigt. "Ich weiß, dass es in unserem Land herausragende Projekte und viele Digitalpioniere gibt, die genau den Kern des Anliegens treffen", sagte er in Potsdam am Samstag. Deshalb appelliere er an die vielen klugen Köpfe in Brandenburg, bei der Imagekampagne mitzumachen.

Der diesjährige Image-Wettbewerb steht unter der Überschrift "digitalisieren, revolutionieren, motivieren. Ideen für Bildung und Arbeit in Deutschland und Europa".

Nach 13 Jahren mit mehr als 3100 Ausgezeichneten Orten sei für den Wettbewerb 2019 die Zahl der Preisträger auf bundesweit 10 festgelegt worden, hieß es. Bis einschließlich 12. Februar 2019 könnten sich Gründer, Firmen, Projektentwickler, Kunst- und Kultureinrichtungen, Universitäten, soziale und kirchliche Einrichtungen, Vereine, Verbände, Genossenschaften sowie private Initiatoren und Initiativen bewerben, die ihren Sitz in Deutschland haben.