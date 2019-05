Innovationspreis: Oliver Günther neuer Jury-Vorsitzender

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Der Präsident der Universität Potsdam, Oliver Günther, ist zum neuen Jury-Vorsitzenden des Innovationspreises Berlin Brandenburg berufen worden. Unter der Leitung des 57 Jahre alten Wirtschaftsinformatikers werde die 17-köpfige Jury im Herbst die Nominierten und Preisträger des Innovationspreises 2019 ermitteln, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Die Verleihung soll am 29. November 2019 stattfinden, die Sieger erwartet ein Preisgeld in Höhe von jeweils 10 000 Euro. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) erklärte, dass Günther über großes Fachwissen über die Arbeitswelt verfüge und dies in den vergangenen Jahren immer wieder unter Beweis gestellt habe.