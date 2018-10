Neuwieder Archäologiepreis für Harvard-Professor Pinker

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuwied (dpa/lrs) - Der mit 10 000 Euro dotierte Archäologiepreis des Forschungsmuseums Monrepos in Neuwied geht an den Sachbuchautor und Harvard-Professor Steven Pinker. Der Psycholinguist und Psychologe bekommt die Auszeichnung namens Human Roots Award am 9. November auf Schloss Monrepos, wie das dortige Archäologische Forschungszentrum und Museum für menschliche Verhaltensevolution am Dienstag mitteilte.

"Wenn es um die Konsequenzen aus unserer langen Verhaltensevolution für die Zukunft des Menschen geht, gibt es eigentlich nur einen Preisträger, und der heißt Steven Pinker", sagte Monrepos-Leiterin Sabine Gaudzinski-Windheuser. Preis-Mitinitiator Olaf Jöris ergänzte: "Pinkers Arbeiten sind Inspiration und Referenzrahmen für unsere verhaltensarchäologischen Forschungen und die museale Vermittlung an die Öffentlichkeit."

Der gebürtige Kanadier Pinker ist laut der Forschungsstelle Monrepos einer der einflussreichsten Vertreter der evolutionären Psychologie, der sich als Kolumnist und Sachbuchautor auch an ein breites Publikum wendet. Seine preisgekrönten Bücher über Wahrnehmung und Denken im Gehirn, den Sprachinstinkt, die menschliche Natur und die Rolle der Gewalt in der Menschheitsgeschichte sind nach den Angaben Bestseller der wissenschaftlichen Literatur.

Schloss Monrepos gehört zum Römisch-Germanischen Zentralmuseum, Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie, in Mainz. Der Human Roots Award wird in diesem Jahr zum zweiten Mal verliehen. Erster Preisträger war 2017 der britische Evolutionsbiologe Richard Dawkins.