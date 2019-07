Schauspieler Ralph Fiennes: EU-Bürger trotz Brexit?

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - In den "James Bond"-Kinofilmen ist er als "M" der Chef des britischen Außengeheimdienstes - im realen Leben setzt der Schauspieler und Regisseur Ralph Fiennes auf seine serbische Ehrenstaatsbürgerschaft. "Serbien will in die Europäische Union und wir verlassen sie", scherzte der Brite auf dem Filmfest München, wo ihm am Montag ein Ehrenpreis für sein Lebenswerk überreicht werden sollte. Damit spielte er auf den drohenden Brexit an, den Austritt Großbritanniens aus der EU. "Wenn ich meinen serbischen Pass behalte, könnte ich vielleicht trotzdem ein EU-Bürger bleiben", meinte der 56-Jährige.

Auf dem Festival stellt Fiennes seinen neuen Film vor: "Nurejew - The White Crow" über den berühmten russischen Balletttänzer Rudolf Nurejew (Kinostart 26. September). Serbien habe ihn beim Dreh sehr unterstützt, so wie schon bei seinem Regiedebüt "Coriolanus" aus dem Jahr 2011. "Ich habe die serbische Ehrenstaatsbürgerschaft mit großer Freude angenommen", erklärte Fiennes deshalb.