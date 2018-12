Nico Santos erfuhr spät von Werberolle des Vaters

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Sänger Nico Santos wusste lange Zeit nicht, dass sein Vater der "Melitta-Mann" ist. "Auf Mallorca hat ihn kein Mensch erkannt", sagte der 25-Jährige, der auf der spanischen Ferieninsel großgeworden ist, am Dienstagabend bei der Verleihung der "Audi Generation Awards" in München. "Richtig gecheckt habe ich das erst, als ich im Hotel gearbeitet habe." Da hätten Gäste ihn angesprochen. Vater Egon Wellenbrink war in den 1990er Jahren als Werbefigur für den Kaffeeröster und Filterhersteller Melitta zu sehen.

Als Wellenbrink als Laudator auf die Bühne kam, um seinem Sohn den Preis in der Kategorie Musik zu verleihen, hatten beide Tränen in den Augen. Wellenbrink senior erzählte, dass Ärzte seinem Sohn nach der Geburt eine Überlebenschance von 50 Prozent gegeben hatten: "Die Geburt wurde eingeleitet und bei dem Stress, den Nico dabei hatte, wickelte sich die Nabelschnur um den Hals. Und in einer hastigen Notoperation wurde er quasi rausgerissen. Es war sehr schwierig." Auf Nachfrage habe der Chefarzt noch gesagt, dass das Baby eine Lungenentzündung habe. "Das ist wie ein Keulenschlag", sagte Vater Wellenbrink. Er habe jede freie Minute am Brutkasten verbracht.