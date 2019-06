Ernst von Siemens Musikpreis geht an Rebecca Saunders

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Bei einer Gala im Münchner Prinzregententheater wird am heutigen Freitag der Ernst von Siemens Musikpreis verliehen. Die renommierte Auszeichnung für klassische Musik geht in diesem Jahr an die britische Komponistin Rebecca Saunders und ist mit 250 000 Euro dotiert. Die in Berlin lebende Musikerin habe beispiellos ihre eigene Klangsprache weiterentwickelt, hatte die Jury ihre Entscheidung Mitte Januar begründet. Neben der 51-Jährigen werden auch junge Komponisten mit drei Förderpreisen gewürdigt.

Saunders hat mehr als 60 Werke komponiert, darunter auch eine Installation mit der Choreographin und Tänzerin Sasha Waltz. Zudem ist sie Mitglied der Berliner Akademie der Künste und der Sächsischen Akademie der Künste in Dresden. Die im schweizerischen Zug ansässige Ernst von Siemens Musikstiftung verleiht den Preis seit 1973 jedes Jahr. Er geht an Komponisten, Interpreten oder Musikwissenschaftler, die für das internationale Musikleben Hervorragendes geleistet haben. Frühere Preisträger waren der Komponist Karlheinz Stockhausen (1986), die Geigerin Anne-Sophie Mutter (2008) oder der Dirigent Mariss Jansons (2013).