Liedermacher-Duo bekommt Thüringer Kleinkunstpreis

Meiningen (dpa/th) - Das Liedermacher-Duo Simon & Jan erhält den Thüringer Kleinkunstpreis 2019. Die mit 5555,55 Euro dotierte Auszeichnung soll am 9. März in Meiningen verliehen werden, wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte. Das Duo überzeuge unter anderem durch sein virtuoses Gitarrenspiel und seinen teils hintersinnigem Humor, hieß es in der Begründung der Jury. Mit ihren wortspielerischen Texten schaffe das Duo neue Sichtweisen auf Themen, die viele Menschen beschäftigten. Der Thüringer Kleinkunstpreis wird nächstes Jahr zum 24. Mal vergeben. Die Jury setzt sich aus Mitgliedern des Fördervereins Meininger Kleinkunsttage zusammen.