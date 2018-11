Marburger Kamerapreis für Thomas Mauch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Marburg (dpa/lhe) - Der mit 5000 Euro dotierte Marburger Kamerapreis 2019 geht an Thomas Mauch. Der Kameramann habe sich "nachhaltig um die deutsche Filmkultur verdient gemacht", teilten Stadt und Universität Marburg am Dienstag mit. Der 81-Jährige habe sich in seiner "reichhaltigen bildkünstlerischen Tätigkeit niemals dem Massengeschmack angebiedert und ist auch keinen aktuellen Moden blind gefolgt", begründete demnach die Jury ihre Wahl. Mauch drehte unter anderem mit Regisseur Werner Herzog und stand für "Aguirre, der Zorn Gottes" (1972) oder "Fitzcarraldo" (1982) hinter der Kamera. Die Auszeichnung soll am 9. März 2019 übergeben werden.

Die Stadt und Universität Marburg verleihen gemeinsam den Kamerapreis, der herausragende Bildgestaltung in Film und Fernsehen würdigen soll. Im vergangenen Jahr wurde die französische Kamerafrau Hélène Louvart geehrt.