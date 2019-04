Französische Historikerin erhält Uni-Forschungspreis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die französische Historikerin Corine Defrance erhält in diesem Jahr den Gutenberg Research Award, einen mit 10 000 Euro dotierten Forschungspreis der Mainzer Johannes Gutenberg Universität. Die 53-Jährige wird für ihre wissenschaftlichen Arbeiten zur deutsch-französischen Beziehungsgeschichte und der europäischen Einigung nach dem Zweiten Weltkrieg ausgezeichnet, wie die Uni am Freitag in Mainz mitteilte. Einige ihrer Publikationen gelten als Standardwerke zur Entwicklung des deutsch-französischen Verhältnisses nach dem Zweiten Weltkrieg, betonte Thomas Hieke, Direktor des Gutenberg Forschungskollegs (GFK).

Defrance lehrt und forscht unter anderem an der berühmten Sorbonne in Paris. Die Mainzer Auszeichnung wird ihr am 6. Mai auf dem Uni-Campus übergeben. Der Gutenberg Research Award wird seit 2012 jährlich vom GFK an "herausragende internationale Forscherpersönlichkeiten" vergeben. Nur Wissenschaftler, die in ausländischen Forschungseinrichtungen arbeiten, seien für den Preis zugelassen, sagte GFK-Geschäftsführer Dominik Bohl.