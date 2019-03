Deutscher Kleinkunstpreis wird in Mainz verliehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Im traditionsreichen Mainzer Unterhaus wird heute der mit insgesamt 25 000 Euro dotierte Deutsche Kleinkunstpreis verliehen. In der Sparte Kabarett geht er in diesem Jahr an Christian Ehring, der vor allem dank seiner ARD-Sendung "extra 3" bekannt geworden ist. In der Sparte Chanson/Lied/Musik wird die Berliner Liedermacherin Dota bedacht, das österreichische Duo BlöZinger wählte die Jury in der Sparte Kleinkunst aus. Die Moderation des Abends übernimmt Kabarettist Urban Priol. Der Deutsche Kleinkunstpreis ist nach Angaben des Unterhauses der höchstdotierte Preis seiner Art bundesweit.