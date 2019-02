Nachwuchsjournalisten werden ausgezeichnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Junge Journalisten können sich ab sofort wieder für den Nachwuchspreis Sachsen-Anhalt bewerben. Die Auszeichnung wird vom Deutschen Journalisten-Verband Sachsen-Anhalt und der Industrie- und Handelskammer (IHK) Magdeburg vergeben, wie die IHK am Montag mitteilte. Nachwuchsjournalisten, die im Jahr 2018 nicht älter als 33 Jahre alt waren, können sich in den Kategorien Print, TV/Radio oder Multimedia bewerben.

Gesucht werden Beiträge, die 2018 erschienen sind und sich den Themenbereichen Wirtschaft, Soziales oder Bildung widmen. Insgesamt ist der Preis mit 3500 Euro dotiert. Die Frist für das Einreichen der Beiträge endet am 5. April 2019, die Preisverleihung ist am 9. Mai in Magdeburg.