Mehr als 100 Bewerbungen für Bürgerpreis 2019

Kiel (dpa/lno) - Für den schleswig-holsteinischen Bürgerpreis 2019 sind mehr als 100 Bewerbungen eingegangen. Alle zeugten "von großem Engagement und Begeisterung für die Sache", sagte der Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes für Schleswig-Holstein und Schirmherr, Reinhard Boll, am Montag. Die Auszeichnung ist mit Sach- und Geldpreisen in einem Gesamtwert von 32 500 Euro dotiert und in diesem Jahr dem ehrenamtlichen Engagement im Breitensport gewidmet.

Mit der im vergangenen Jahr eingeführten Kategorie "Demokratiepreis" wird eine Person, ein Verband oder eine Institution gewürdigt wird, die sich in außergewöhnlicher Weise um die freiheitlich-demokratische Ordnung oder das demokratische Gemeinwohl verdient gemacht hat. Die Demokratie sei keine Selbstverständlichkeit, sagte Landtagspräsident und Schirmherr Klaus Schlie (CDU). "Sie braucht den Einsatz von überzeugten Demokratinnen und Demokraten ­ und auf dieses Engagement wollen wir mit dem Preis aufmerksam machen."

Die Preise sollen am 13. November in Kiel verliehen werden.