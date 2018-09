Bolko Bullerdiek erhält Kappelner Literaturpreis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kappeln/Molfsee (dpa/lno) - Der Hamburger Autor Bolko Bullerdiek wird mit dem 28. Kappelner Literaturpreis ausgezeichnet. Er erhält die Auszeichnung für sein umfangreiches und vielfältiges Lebenswerk, teilten die Stadt Kappeln und der Schleswig-Holsteinische Heimatbund am Mittwoch mit. Der Name Bolko Bullerdiek sei seit Jahrzehnten aus der plattdeutschen Szene nicht wegzudenken, begründete die Jury ihre Entscheidung. Der Autor niederdeutscher Geschichten, die auch außerhalb eines norddeutschen Umfeldes spielten, habe sich unter anderem besondere Verdienste im Rahmen seiner Berufstätigkeit in der Lehrerausbildung in Hamburg erworben. Von ihm gingen starke Impulse für Platt im Schulunterricht aus. Die mit 2500 Euro dotierte Auszeichnung soll am 2. November in Kappeln übergeben werden.