69 Bewerbungen für den Thüringer Gründerpreis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Für originelle Businesspläne, Jungunternehmen und gelungene Unternehmensnachfolgen haben Firmen heute Chancen auf den Thüringer Gründerpreis. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums hatten sich im Vorfeld 69 Unternehmer für die Auszeichnung beworben. Diese wird in diesem Jahr im Jenaer Volksbad in drei Kategorien an zehn Preisträger vergeben. Einen Sonderpreis soll es für "Innovative Gründung/Digitalisierung" geben. Nach Angaben der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen stehen Preisgelder von insgesamt bis zu 75 000 Euro zur Verfügung.