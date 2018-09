Staatspreis geht an Journalist Aust und Unternehmer Bruns

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Der Niedersächsische Staatspreis geht in diesem Jahr je zur Hälfte an den Journalisten und Autor Stefan Aust sowie den Gartenunternehmer Jan-Dieter Bruns. "Stefan Aust ist nicht nur eine der überragenden journalistischen Persönlichkeiten der Bundesrepublik, sondern auch eine Chiffre für den Journalismus, den Demokratien benötigen: Ein Journalismus, der unbedingt aufklären will", begründete die Jury. Der zweite Preisträger Bruns aus Bad Zwischenahn verkörpere geradezu idealtypisch den "grünen" Familienunternehmer des nach wie vor agrarisch geprägten Flächenlandes Niedersachsen. Unter seiner Ägide entwickelte sich eine traditionsreiche Baumschule zu einem international agierenden Unternehmen.

Der mit 35 000 Euro dotierte Preis wird alle zwei Jahre vom niedersächsischen Ministerpräsidenten verliehen. Eine ehrenamtlich tätige Jury wählt die Preisträger aus. In der Vergangenheit wurden unter anderem die späteren Nobelpreisträger Manfred Eigen, Erwin Neher und Stefan Hell ausgezeichnet genauso wie die Künstler Thomas Quasthoff und Ulrich Tukur sowie die Scorpions.

Der Herausgeber der Zeitung "Die Welt" Aust und Gartenunternehmer Bruns bekommen die Preise am 1. November im Galeriegebäude Herrenhausen in Hannover überreicht. Die Laudatio auf Aust wird der frühere Bundesinnenminister Otto Schily halten, die Laudatio auf Bruns der Direktor der Herrenhäuser Gärten, Ronald Clark.