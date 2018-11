Nur Frauen mit Wissenschaftspreis des Landes ausgezeichnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Ausschließlich Frauen sind in diesem Jahr mit dem Wissenschaftspreis des Landes Niedersachsen ausgezeichnet worden. Es freue ihn sehr, dass sich zum ersten Mal in der Geschichte des Preises in allen Kategorien Forscherinnen durchgesetzt hätten, sagte Wissenschaftsminister Björn Thümler. Der CDU-Politiker ehrte am Mittwoch insgesamt elf Wissenschaftlerinnen und Studentinnen.

Ausgezeichnet wurden unter anderem zwei Professorinnen und zwei Nachwuchswissenschaftlerinnen für ihre Leistungen in der Forschung. Außerdem gab es vier Preise für besonders engagierte Studentinnen. Insgesamt werden mehr als 100 000 Euro ausgeschüttet.

Den mit 25 000 Euro dotierten Preis als herausragende Wissenschaftlerin erhielt Denise Hilfiker-Kleiner. Sie ist Professorin für Molekulare Kardiologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Mit ihren Studien habe Hilfiker-Kleiner Pionierarbeit in der interdisziplinären Analyse von Krankheitsbildern geleistet, hieß es zur Begründung.

Für den Preis können die Hochschulen Vorschläge machen, die Wissenschaftliche Kommission des Landes trifft dann nach Angaben des Ministeriums die Endauswahl. In Kategorie "Lehre" gibt es eine Jury, in der zur Hälfte auch Studenten mit darüber entscheiden dürfen, wer ausgezeichnet wird. Der Wissenschaftspreis wurde zum zwölften Mal vergeben.