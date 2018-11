NDR Kultur Sachbuchpreis-Verleihung: Schäuble ist Ehrengast

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble wird heute als Ehrengast bei der Verleihung des zehnten NDR Kultur Sachbuchpreises in Hannover erwartet. Die US-Politikwissenschaftler Daniel Ziblatt und Steven Levitsky erhalten in diesem Jahr die mit 15 000 Euro dotierte Auszeichnung. Die beiden Harvard-Professoren erhalten den Preis für ihr Werk "Wie Demokratien sterben. Und was wir dagegen tun können". Ziblatt wird sie nach NDR-Angaben vor rund 300 geladenen Gästen in Empfang nehmen. Die Jubiläumsgala mit einer Podiumsdiskussion zum Thema "Demokratie unter Druck" wird im Radio und als Livestream übertragen.

Den mit 10 000 Euro dotierten Förderpreis "Opus Primum" der Volkswagenstiftung wird am selben Abend Mareike Vennen überreicht. Sie wird für ihr Buch "Das Aquarium. Praktiken, Techniken und Medien der Wissensproduktion (1840-1910)" geehrt.