Ernährungsministerin Otte-Kinast zeichnet gute Kantinen aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Ernährungsministerin Barbara Otte-Kinast will gute Kantinen in Unternehmen für ihr Engagement belohnen. Die CDU-Politikerin zeichnet deshalb heute in Hannover vier Firmen aus, die Mitarbeitern gesundes, regionales und nachhaltig zubereitetes Essen anbieten. Für den Wettbewerb "Betriebliche Esskultur 2018 - bewusst essen und trinken" konnten Kantinenbetreiber zum zweiten Mal nach 2016 ihre Konzepte einbringen.

Mit der Auszeichnung möchte die Ministerin als Schirmherrin auf einen aus ihrer Sicht dringend notwendigen Wandel in der betrieblichen Gemeinschaftsverpflegung hinweisen. Deshalb würden vor allem Projekte gesucht, die zum Nachmachen anregen. Zu den Kriterien gehören unter anderem die Qualität der Produkte, die Planung sowie der Ressourcenschutz.