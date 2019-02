Michael Otto mit europäischem Preis geehrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Michael Otto, Hamburger Ehrenbürger und Aufsichtsratschef der Otto Group, ist mit dem EWS-Award des Europäischen Wirtschaftssenats ausgezeichnet worden. Er werde damit als außergewöhnlicher Unternehmer, vorbildlicher Umweltschützer und wohltätiger Stifter geehrt, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Der Europäische Wirtschaftssenat ist ein europäisches Gremium aus Unternehmern, die sich beratend an der Gestaltung der Zukunft Europas beteiligen. Die Laudatio bei der Preisverleihung am Donnerstagabend sollte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher halten.