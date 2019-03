Direkt aus dem dpa-Newskanal

Göttingen (dpa/lni) - Der Verein "Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost" erhält heute den Göttinger Friedenspreis. Die Stiftung Dr. Roland Röhl, die den Preis vergibt, hält damit ungeachtet der Vorbehalte an der Entscheidung der Jury fest. Es gebe keine Hinderungsgründe, die Auszeichnung an den Verein zu vergeben, sagte ein Sprecher. Der Zentralrat der Juden in Deutschland wirft der "Jüdischen Stimme" vor, sie unterstütze die antisemitische Boykottbewegung BDS (Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen). Die Universität und die Stadt Göttingen hatten ihre Unterstützung für die diesjährige Preisverleihung daraufhin zurückgezogen.

Der mit 3000 Euro dotierte Friedenspreis wird an Menschen oder Gruppen vergeben, die sich mit wissenschaftlicher Arbeit oder praktischem Einsatz um den Frieden verdient gemacht haben. Die Auszeichnung erinnert an den 1997 gestorbenen Göttinger Wissenschaftsjournalisten Roland Röhl.