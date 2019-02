Bente Kahan erhält Brückepreis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Görlitz (dpa/sn) - Die norwegisch-jüdische Musikerin und Schauspielerin Bente Kahan erhält den Internationalen Brückepreis der Europastadt Görlitz-Zgorzelec 2019. Die 60-Jährige sei Europäerin aus Leidenschaft und habe ihr Lebenswerk der jiddischen Lyrik und dem Liedgut gewidmet. Sie habe maßgeblich dazu beigetragen, dieses wichtige Element europäischer Volkskultur vor dem Vergessen zu bewahren und einem breiten Publikum zugänglich zu machen, teilte die Gesellschaft zur Verleihung des Preises am Dienstag in Görlitz mit. Kahan erkält die Auszeichnung auf einem Festakt in diesem Herbst.

Der Preis wird seit 1993 an Menschen vergeben, die sich um die Völkerverständigung in Europa verdient gemacht haben. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und der Boxer Vitali Klitschko. Im Vorjahr war der amerikanische Architekt Daniel Libeskind ausgezeichnet worden.