EU-Kommissionspräsident Juncker erhält Point-Alpha-Preis

Rasdorf (dpa) - Der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, erhält heute den Point-Alpha-Preis. Der 64 Jahre alte EU-Politiker aus Luxemburg bekommt die Auszeichnung im Rahmen eines Festakts auf dem Gelände der Gedenkstätte Point Alpha im osthessischen Rasdorf an der Grenze zu Thüringen. Dort verlief zu DDR-Zeiten der Eiserne Vorhang. Point Alpha ist der Name eines ehemaligen US-Militärcamps an der Grenze. Die Ehrung ist mit 25 000 Euro verbunden und würdigt Verdienste um die Einheit Deutschlands und Europas.

Juncker bekommt die Auszeichnung, weil er entscheidend zum europäischen Einigungsprozess beigetragen hat, wie das Kuratorium mitteilte. Zu den bisherigen Trägern des 2005 geschaffenen Preises gehören unter anderem der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl und der Ex-Kreml-Chef Michail Gorbatschow. Im vergangenen Jahr wurde die Auszeichnung nicht verliehen. Zuletzt ging die Ehrung 2017 an den Liedermacher Wolf Biermann.