Live Entertainment Award für Elektro-Festival "Nature One"

Frankfurt/Main (dpa) - Die legendäre "Nature One" ist in Frankfurt als "Festival des Jahres" mit dem Live Entertainment Award ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte den Veranstalter I-Motion, der auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna im Hunsrück "eines der weltweit langlebigsten Festivals für elektronische Musik" ausrichte, wie eine Sprecherin am späten Abend bestätigte. Die Veranstalter des Wacken Open Air, Holger Hübner und Thomas Jensen, erhielten einen Award für ihr Lebenswerk.

Der LEA-Award wird insgesamt in 15 Kategorien vergeben. Geehrt werden die Menschen hinter den großem Stars: Konzert-, Show- und Tourveranstalter, Manager, Agenten und Spielstättenbetreiber. 1400 Gäste nahmen am Montagabend in der Frankfurter Festhalle an der Verleihung teil.

Als Laudatoren oder für Bühnenauftritte waren zahlreiche Stars angereist. Vor Beginn der Veranstaltung liefen sie über den roten Teppich. Der singende Schauspieler Kiefer Sutherland gab einen Song als Teil eines neuen Akustik-Trios zum Besten. Auch Singer-Songwriter Mike Singer und das Swing-Elektro-Projekt DelaDap traten auf und übergaben Preise. Zu den Laudatoren zählten der Sänger Bosse, der Komiker Dieter Thomas Kuhn und Model Franziska Knuppe.