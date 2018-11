Preise für beste Schülerzeitungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Drei Thüringer Schulen werden am Dienstag für ihre Schülerzeitungen ausgezeichnet. Bildungsminister Helmut Holter (Linke) übergibt in Erfurt den Thüringer Schülerzeitungspreis an die Redaktionen der Montessori-Schule und der Edith-Stein-Schule (beide Erfurt) sowie des Kyffhäusergymnasiums in Bad Frankenhausen.

Die regelmäßig erscheinenden Schülerzeitungen brächten sich nicht nur kritisch in das Schulleben ein, sondern informierten auch über Politik und Medienarbeit, teilte das Ministerium mit. Die Preisträger erhalten jeweils 250 Euro.

Einen Förderpreis der Funke-Mediengruppe bekommt die Grundschule in Werther bei Nordhausen. In Thüringen gibt es laut Ministerium mehr als 200 Schülerzeitungen.