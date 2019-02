Jean-Claude Juncker bekommt Point Alpha-Preis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisenach (dpa/th) Der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, wird mit dem Point Alpha-Preis ausgezeichnet. Das teilte der Präsident des Kuratoriums Deutsche Einheit, der ehemalige Thüringer Landtagspräsident Christian Carius, am Dienstag in Eisenach mit. Die Ehrung ist mit 25 000 Euro verbunden und würdigt Verdienste um die Einheit Deutschlands und Europas. Point Alpha ist eine Gedenkstätte an der Grenze Hessens und Thüringens in der Rhön, wo früher der Eiserne Vorhang verlief.

Juncker habe entscheidend zum europäischen Einigungsprozess beigetragen, sagte Carius. Er soll die Auszeichnung am 17. Juni auf dem Point Alpha bekommen. Zu den bisherigen Trägern des 2005 geschaffenen Point Alpha-Preises gehören der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl und der Ex-Kreml-Chef Michail Gorbatschow sowie der Liedermacher Wolf Biermann. Im vergangenen Jahr wurde die Auszeichnung nicht verliehen.