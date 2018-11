Orden des Semperopernballs für russischen Nationaltrainer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Der Trainer der russischen Fußball-Nationalmannschaft, Stanislaw Tschertschessow, bekommt den Orden des 14. Dresdner Semperopernballs. Damit werde seine "außergewöhnliche Laufbahn" als aktiver Sportler sowie als Vorbild und Identifikationsfigur geehrt, teilte der Ballverein am Mittwoch mit. Seine Zeit bei Dynamo Dresden hätten viele Menschen noch in Erinnerung, hieß es. Tschertschessow war von 1993 bis 1995 Stammtorhüter von Dynamo Dresden. Mit dem russischen Nationaltrainer steht laut Verein der erste Preisträger des nächsten Semperopernballs fest.

Der Trainer will am 1. Februar 2019 nach Dresden kommen, um den St. Georgs Orden entgegenzunehmen. Der St. Georgs Orden ist die Nachbildung eines Schmuckstücks aus dem Grünen Gewölbe. Er wird jedes Jahr in unterschiedlicher Anzahl an Prominente verliehen.