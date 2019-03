Eltern der ermordeten Freiburger Maria erhalten Bürgerpreis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Friederike und Clemens Ladenburger, die Eltern der getöteten Freiburger Studentin Maria, haben den Bürgerpreis der deutschen Zeitungen erhalten. Das Ehepaar nahm die Auszeichnung am Mittwoch in Berlin entgegen. Die Jury aus Chefredakteuren im Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) würdigte mit dem Bürgerpreis die Entscheidung des Elternpaars, 2016 als Reaktion auf Marias Ermordung durch einen Flüchtling aus Afghanistan eine Stiftung für Studierende an der Universität Freiburg zu gründen und so ein Zeichen der Mitmenschlichkeit zu setzen. Die Auszeichnung, die der BDZV seit 2010 jährlich verleiht, ist mit 20 000 Euro dotiert.

"Es sind laute Zeiten, in denen wir gerade leben", sagte Elke Büdenbender, die deutsche Unicef-Schirmherrin und Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei ihrer Laudatio. "Populisten übertönen allzu oft die leiseren Stimmen der Besonnenen." Die Auszeichnung werde in diesem Jahr an zwei dieser leiseren Stimmen verliehen. "Es sind Menschen wie Friederike und Clemens Ladenburger, die durch gelebte Nächstenliebe, die uns eigentlich alle leiten sollte, unsere Gesellschaft zu einer besseren machen, zu einer solidarischen und sozialen Gesellschaft", sagte Büdenbender.

Der Preis würdigt Menschen, die neben ihrer eigentlichen Profession Herausragendes für die Gesellschaft leisten, als "Deutschlands Bürger/Bürgerin des Jahres". Die Jury besteht aus allen Chefredakteuren der BDZV-Mitgliedsverlage. Nur die Zeitungen können Vorschläge einreichen. Der Preis für das Ehepaar Ladenburger geht auf einen Vorschlag von "Badische Zeitung" und "Kölner Stadt-Anzeiger" zurück.