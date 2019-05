Bundesverdienstkreuz für Manuela Rukavina

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Stuttgart (dpa/lsw) - Die Stuttgarterin Manuela Rukavina ist für ihr Engagement in der politischen Bildung mit dem Verdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ehrte sie mit 15 weiteren Ordensträgern bei einer Matinee im Berliner Schloss Bellevue am Mittwoch.

Rukavina ist Vorsitzende des Verdi-Landesbezirksfrauenrates Baden-Württemberg. Laut Bundespräsidialamt hat sie sich bereits seit jungen Jahren für Gleichberechtigung eingesetzt und unter anderem gegen Frauen- und Altersarmut, für die Verbesserung der Situation geflüchteter Frauen und eine Gesellschaft ohne Prostitution gekämpft.