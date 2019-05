Söder: Prinz Charles hatte als Kind selbst eine Lederhose

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Prinz Charles hat in seiner Jugend eine Lederhose getragen. Dies habe ihm der britsche Thronfolger bei der Übergabe des bayerischen Geschenkes für seinen vierten Enkel Archie - eine Mini-Lederhose - verraten, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag nach dem offiziellen Empfang von Charles und seiner Frau Camilla in München.

"Das war ein sehr schöner und freundlicher Empfang." Charles habe sich über das bayerische Wetter und über die Lederhose ganz besonders gefreut. "Er hat gesagt, er hat selber mal in seiner Jugend eine Lederhose gehabt und deswegen freut er sich sehr über das Geschenk."

Charles und Camilla hatten ihre Deutschlandreise am Dienstag in Berlin begonnen. In Bayern werden sie bis Freitag sein, bevor es für sie zurück nach London geht. Dort kann Charles seinem vierten Enkel dann die Mini-Lederhose übergeben. Das Kind von Charles' Sohn Harry und dessen Frau Meghan war am Montag zur Welt gekommen.