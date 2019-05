Charles und Camilla in Bayern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Königlicher Besuch in Bayern: Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Frau Camilla kommen heute nach München. In der bayerischen Landeshauptstadt wollen sie mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dinieren. Außerdem stattet Charles der Siemens-Unternehmenszentrale einen Besuch ab. Der Prinz und die Herzogin von Cornwall kommen als stolze Großeltern. Am Mittwoch präsentierten Charles' jüngster Sohn Harry und dessen Frau Meghan der Welt ihren Sohn, "Baby Sussex". Charles und Camilla wollen bis Freitag in Bayern bleiben und werden nicht mit leeren Händen nach England zurückkehren. Söder will den beiden ein Geschenk für den königlichen Nachwuchs mitgeben: eine kleine Lederhose.