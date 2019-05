Prinz Charles besucht Leipzig und Gartenreich Dessau-Wörlitz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Prinz Charles und seine Frau Camilla haben sich in Leipzig und im Gartenreich Dessau-Wörlitz für Mittwoch angekündigt. Auf ihrer Deutschlandreise wollen die Mitglieder der britischen Königsfamilie laut Stadtverwaltung Leipzig in der Nikolaikirche mit Bürgerrechtlern über die "Friedliche Revolution" vor 30 Jahren sprechen. Auch ein Bad in der Menge auf dem Marktplatz sowie ein Konzert des Thomanerchors für das Thronfolgerpaar sind geplant.

Nach der Station in der Messestadt steht ein Besuch von Prinz Charles im Dessau-Wörlitzer Gartenreich auf dem Programm. Dort will der Biobauer und Umweltschützer einen Baum pflanzen, teilte die Staatskanzlei in Magdeburg mit. Nach den Stationen in Sachsen und Sachsen-Anhalt werden Charles und Camilla am Donnerstag in München erwartet.