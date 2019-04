Abtreibungsgegner rückt von Holocaust-Vergleich nicht ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cham (dpa/lby) - Ein Landwirt in der Oberpfalz vergleicht in einer von ihm privat betriebenen Kapelle Abtreibung mit dem Holocaust und rückt trotz aller öffentlicher Empörung davon nicht ab. Der Deutschen Presse-Agentur sagte Franz Graf: "Ich sage klipp und klar: Der Kindermord in Abtreibungskliniken - vom zweiten Monat an bis kurz vor der Geburt - steht in der Masse und Grausamkeit Auschwitz in nichts nach. Bei dem Satz bleibe ich und dazu stehe ich."

Die beiden Vorsitzenden des Kreisverbandes der Linken in Cham forderten den Mann auf, die entsprechenden Inschriften in der Kapelle und auf einem Gedenkstein zu entfernen. Da bezeichnet Graf Abtreibung als "größten Völkermord in der Geschichte der Menschheit" sowie als ""Holocaust" an ungeborenen Kindern".