Hamburg (dpa/lno) - Das Badezimmer wird in Hamburg zur Bühne: Von heute Abend an läuft im Theater Kehrwieder die Show "WET", bei der Artisten unter anderem Kunststücke in und auf Badewannen aufführen. Weltweit haben nach Angaben des Veranstalters GOP bereits 1,5 Millionen Besucher das Spektakel gesehen, unter anderem im Sydney Opera House und am Londoner West End. Die Show läuft in Hamburg bis Ende März 2019. Insgesamt treten 13 Künstler auf. Seit 1992 bietet das GOP Varieté-Theater mit Sitz in Hannover Unterhaltungskünstlern aus aller Welt eine Bühne. Mittlerweile gehören zu der GOP Entertainment Group sechs weitere Theater in Essen, Bad Oeynhausen, Münster, München, Bremen und Bonn.