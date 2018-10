Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Mit Akrobatik und jeder Menge Wasser hat die Varieté-Show "WET" im Hamburger Theater Kehrwieder Premiere gefeiert. Der Veranstalter GOP Varieté machte dem Namen der Aufführung am Samstagabend alle Ehre und ließ die Bühne ordentlich nass machen: Ein Akrobat vollführte seine Kunststücke in einer mit Wasser gefüllten Badewanne, und als ein Trapezkünstler sich in die Höhe schwang, regnete es von der Decke. Während einer Art Clown-Einlage bespritzte eine Artistin das Publikum aus einer großen Wasserkanone.

Er habe schon lange davon geträumt, eine Show in Badezimmer-Atmosphäre zu konzipieren, erklärte Regisseur Markus Pabst vor Beginn der Show. Das ungewöhnliche Bühnenbild ist in seinen Augen der Grund dafür, dass "WET" seit Jahren erfolgreich durch die Welt tourt: "Die Leute bekommen bei uns eine Sinnlichkeit ohne eine aufdringliche Erotik." Weltweit haben nach Angaben von GOP Varieté bereits 1,5 Millionen Besucher das Spektakel gesehen, unter anderem im Sydney Opera House und am Londoner West End. Zwischenzeitlich war die Show unter dem Namen "Soap" - also "Seife" - gelaufen.

Für einen kurzen Schreckmoment sorgte am Samstagabend ein Patzer eines Artistenduos aus Italien: Einer der beiden Männer stürzte, als er auf den ausgestreckten Beinen seines Partners Salti machte. Als er kurz darauf offensichtlich unverletzt wieder aufstand und die beiden die Übung noch einmal erfolgreich wiederholten, ernteten sie tosenden Applaus und Standing Ovations.

Das 13-köpfige Artisten-Ensemble wird bis Ende März 2019 in Hamburg auftreten. Die Künstler stammen unter anderem aus Russland, der Ukraine, Kanada und den USA. Das GOP Varieté mit Sitz in Hannover bietet Unterhaltungskünstlern seit 1992 Künstlern aus aller Welt eine Bühne. Mittlerweile gehören zu der GOP Entertainment Group sechs weitere Theater in Essen, Bad Oeynhausen, Münster, München, Bremen und Bonn.