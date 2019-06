Alles dreht sich ums Gold bei Vineta-Festspielen auf Usedom

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zinnowitz (dpa/mv) - Bei den Vineta-Festspielen auf Usedom geht es in diesem Jahr um das verschwundene Gold der sagenumwobenen Stadt Vineta. Der Goldwächter selbst soll es versteckt haben, und weil er nichts verrät, wird er verbrannt. Regisseur und Autor Wolfgang Bordel hat eine Geschichte geschrieben, in der getanzt und gesungen, gefochten und manchmal auch geprügelt wird, wie die Veranstalter mitteilten. Am Freitag (19.30) hat das Stück "Vineta - Der Klang des Goldes" auf der Ostseebühne Zinnowitz Premiere. Der Goldwächter kehrt als Wiedergänger in die reiche Stadt Vineta zurück, wo inzwischen zwei junge Leute - ein Liebespaar - mit Hilfe der Alchemie Gold machen sollen. Sie können es nicht, dennoch findet sich in einer Truhe am Morgen etwas von dem begehrten Edelmetall.

Die Stadt Vineta soll vor undenklichen Zeiten in den Fluten der Ostsee vor Usedom verschwunden sein, zur Strafe für den Hochmut ihrer Bewohner. Wo das erstmals von fast 1000 Jahren in der Hamburgischen Kirchenchronik beschriebene Vineta gelegen haben könnte, ist nicht bekannt. Koserow, Peenemünde, der Ruden, Wollin und Barth wurden schon als mögliche Orte ausgemacht. Belegt ist jedoch nichts.

Die Vineta-Festspiele erzählen seit 1997 jährlich eine Geschichte von Untergang und Wiederauferstehung der schönen Stadt. In diesem Jahr stehen mehr als 30 Schauspieler und Eleven der Theaterakademie Vorpommern stehen auf der Freilichtbühne. Sie bieten Gesang, Tanz, Action, Kämpfe und viel Show, Licht und Laser und pyrotechnische Effekte. Gespielt wird bis zum 31. August jeweils mittwochs, freitags und samstags.