20. Festspiele auf dem Salzberg von Zielitz

Zielitz (dpa/sa) - Die Kaliberge von Zielitz nahe Magdeburg werden zum 20. Mal Sommertheater-Kulisse für die Kalimandscharo-Festspiele. Am 14. Juni feiere die neue Komödie "Schieß mich doch zum Mond!" des Holzhaustheaters in rund 70 Metern Höhe Premiere, teilte das Theater am Sonntag mit. Das Motto passe, weil die Kaliberge einer bizarren Mondlandschaft glichen. Der ungewöhnliche Spielort, von dem man bei guter Sicht bis zum Brocken blicken könne, lockt jedes Jahre Tausende Besucher. Für Kinder wird in diesem Sommer die Märchenkomödie "Hoppel, der kleine Angsthase" gespielt.

"Schieß mich doch zum Mond!" ist angelehnt an George Bernard Shaws Stück "Pygmalion" über einen selbstherrlichen Sprachwissenschaftler, der aus dem schlichten Blumenmädchen Eliza eine feine Dame machen will und ihr dazu Sprech- und Anstandsunterricht erteilt. Sie aber bietet ihrem Lehrer die Stirn. Bis Ende Juni sind neun Aufführungen geplant. "Hoppel, der kleine Angsthase" entstand den Angaben zufolge nach einem Kinderbuch von Elizabeth Shaw. Dabei überwindet der kleine Hoppel seine Angst. Die Zielitzer Schauspielschule für Kinder und Jugendliche am Holzhaustheater führt das Stück sechs Mal auf. Bei Regen kommen die Stücke in einem Saal auf die Bühne.

Die Kali-Abraumhalde gehört zum Unternehmen K+S Kali GmbH Werk Zielitz, das einer der größten Arbeitgeber in der Region und Gastgeber der Festspiele ist. K+S stellt dem Theater die Technik zur Verfügung, bereitet den Spielort vor, organisiert die Besucherbetreuung und stellt einen Saal als Spielstätte bei schlechtem Wetter zur Verfügung.