Staatstheater feiert Jubiläum in neuer Spielzeit

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit zahlreichen Premieren, Uraufführungen und Neuinszenierungen geht das hessische Staatstheater Wiesbaden in seine Jubiläumsspielzeit. Das Theater wolle auch in der Spielzeit 2019/20 nicht in Routine verfallen, sagte Intendant Uwe Eric Laufenberg am Montag in Wiesbaden. Ohne traditionelle Aufführungen zu vernachlässigen, werde das Theater immer aktuell bleiben und lebendige Stücke auf die Bühne bringen.

Am 16. Oktober diesen Jahres feiert das Haus sein 125-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass werde es nicht nur ein großes Konzert geben, sondern ein breites Angebot der unterschiedlichen Sparten geben, sagte der 58-Jährige. Details zum Jubiläumsprogramm nannte Laufenberg noch nicht.

Der Geschäftsführende Direktor Bernd Fülle zeigte sich zufrieden mit derzeitigen der Platzauslastung von 86 Prozent. "Das halte ich nicht für steigerbar." Grund sei, dass es in Wiesbaden nicht nur gefällige Aufführungen für ein breites Publikum gebe, sondern auch Stücke, die zum Nachdenken anregen, erklärte Fülle.

In der Opernsparte stehen in der neuen Spielzeit Werke von Richard Wagner wie "Tristan und Isolde"", Richard Strauss "Der Rosenkavalier" und Giuseppe Verdi "Il Trovatore" im Mittelpunkt. Im Schauspiel werden die Stücke unter anderem von Dreißigjährigen Krieg und dem vorrevolutionären Russland handeln. Im Ballett soll neben dem "Nussknacker" von Pjotr Iljitsch Tschaikowski mit "Rotzfrech" in der Choreographie von Ballettdirektor Tim Plegge gerade das junge Publikum angesprochen werden.