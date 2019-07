Rund 300 000 Besucher im Wiesbadener Staatstheater

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund 300 000 Zuschauer haben die 1136 Vorstellungen und Veranstaltungen des Wiesbadener Staatstheaters in der abgelaufenen Spielzeit besucht. Mit insgesamt 83,5 Prozent sei die zweithöchste Auslastung der vergangenen zehn Jahre erzielt worden, teilte das Staatstheater am Montag mit. Zu den bestbesuchtesten Stücken zählten etwa die Giuseppe-Verdi-Oper "Rigoletto" und das Schauspiel "Der fröhliche Weinberg" von Carl Zuckmayer. Die neue Spielzeit wird am 24. August mit dem Theaterfest eröffnet.